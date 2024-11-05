Экс-глава НАТО разрабатывался в СССР под псевдонимом Стеклов — Ветеран ГРУ

Агентурный псевдоним Стеклов получил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в период разработки его кандидатуры советской разведкой, заявил ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров 5 ноября в интервью РИА Новости.
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