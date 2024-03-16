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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Не послушал друзей и купил :»продал Оптиму и купил Чери» — честный отзыв владельца Chery Arrizo 8 — китайский смартфон на колесах, а не авто

Россияне сегодня, как известно, всё чаще покупают новые китайские автомобили. И связано это не только с тем, что их качество и оснащённость намного улучшились, но и с тем, что иного выбора практически нет.

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