Не послушал друзей и купил :»продал Оптиму и купил Чери» — честный отзыв владельца Chery Arrizo 8 — китайский смартфон на колесах, а не авто

Россияне сегодня, как известно, всё чаще покупают новые китайские автомобили. И связано это не только с тем, что их качество и оснащённость намного улучшились, но и с тем, что иного выбора практически нет.
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