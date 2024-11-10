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Царьград

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Будут пробки: трасса М-5 в Челябинской области перекрыта от Чебаркуля до Башкирии

Будут пробки: трасса М-5 в Челябинской области перекрыта от Чебаркуля до Башкирии

Рассказываем, когда снимут ограничения.Участок трассы М-5 "Урал" на территории Челябинской области закрыт для автобусов и грузового транспорта.

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