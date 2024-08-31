Япония планирует ввести новые правила въезда для посетителей из безвизовых регионов

Правительство Японии планирует внедрить систему проверки, которая потребует от посетителей из безвизовых регионов и стран, в том числе из Сингапура, предоставлять определенную личную информацию перед въездом в страну.
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