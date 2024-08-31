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Япония планирует ввести новые правила въезда для посетителей из безвизовых регионов

Япония планирует ввести новые правила въезда для посетителей из безвизовых регионов

Правительство Японии планирует внедрить систему проверки, которая потребует от посетителей из безвизовых регионов и стран, в том числе из Сингапура, предоставлять определенную личную информацию перед въездом в страну.

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