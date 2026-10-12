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Царьград

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Госохотинспекция засняла бой благородных оленей в разгар гона

Госохотинспекция засняла бой благородных оленей в разгар гона

Во Владимирской области инспекторы Госохотинспекции во время рейда стали свидетелями турнирного поединка двух самцов благородного оленя, у которых осенью проходит брачный период.

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