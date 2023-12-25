"Брат на руках нёс до дома": Что известно о трагедии с рухнувшей с детьми горкой в Хакасии?

Количество пострадавших при обрушении горки в Хакасии возросло. Появились новые детали трагедии.На центральной площади в Усть-Абакане произошло обрушение верхней площадки деревянной горки, на которой находились дети.
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