Киевский градоначальник Виталий Кличко, выступая перед украинскими нардепами, раскритиковал руководство страны, которое неспособно защитить столичные энергетические объекты от российских ударов.
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