Налоговая система постепенно обретает черты, которые ещё пару лет назад сложно было представить. Если раньше задолженность перед бюджетом ассоциировалась в основном с арестом зарплатных или расчётных счетов, то теперь под ударом оказался, казалось бы, совершенно иной финансовый инструмент — кредитные карты.