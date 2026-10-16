Налоговая система постепенно обретает черты, которые ещё пару лет назад сложно было представить. Если раньше задолженность перед бюджетом ассоциировалась в основном с арестом зарплатных или расчётных счетов, то теперь под ударом оказался, казалось бы, совершенно иной финансовый инструмент — кредитные карты.
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