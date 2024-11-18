Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Георгий Лазаренко
    Сколько живу и диву даюсь!Академик Лихачёв....
  • Владимир Алтайцев
    Какая  же мразь был  этот подонок  Лихачёв, нагло воровал работы  своих учеников, выдавал  за свои и потом ситал  ака...Академик Лихачёв....
  • Юрий
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В Киеве сгорели "бабки" и генералы. Атака дронов оставила Украину без денег

Вот наконец-то и дождались подробностей ночной атаки российских ударных дронов по Украине. Мощно прилетело по двум городам Харьковской области: Изюму и Великому Бурлуку, а также по Запорожью, Староконстантинову и Киеву.

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