🐟 Объём вылова рыбы в Азово-Черноморском бассейне увеличился на 32% Рыбаки добыли 14,2 тысяч тонн водных биоресурсов в текущем году.
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🐟 Объём вылова рыбы в Азово-Черноморском бассейне увеличился на 32% Рыбаки добыли 14,2 тысяч тонн водных биоресурсов в текущем году.