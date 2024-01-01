Внезапный уход: королева Дании Маргрете объявила об отречении после 52 лет пребывания на престоле Евгения КомароваВ новогодних обращениях лидеры государств обычно поздравляют население, подводя итоги и строя планы.
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