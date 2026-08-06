«Воссоединяйтесь на родине»: как Россия закрыла последние лазейки для мигрантов-нарушителей

Время компромиссов в миграционной политике России, похоже, осталось в прошлом. На смену попыткам максимально упростить адаптацию приезжих приходит жесткий отбор: теперь иностранцам приходится доказывать свое право находиться в стране, а лишиться его стало гораздо проще.