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«Воссоединяйтесь на родине»: как Россия закрыла последние лазейки для мигрантов-нарушителей

«Воссоединяйтесь на родине»: как Россия закрыла последние лазейки для мигрантов-нарушителей

Время компромиссов в миграционной политике России, похоже, осталось в прошлом. На смену попыткам максимально упростить адаптацию приезжих приходит жесткий отбор: теперь иностранцам приходится доказывать свое право находиться в стране, а лишиться его стало гораздо проще.

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