Актер Иван Охлобыстин © Екатерина Чеснокова/РИА НовостиАктер Иван Охлобыстин признался на презентации нового сезона ТНТ, что за ним закрепился сложившийся экранный образ, поэтому его вряд ли позовут сниматься в эротическом фильме.