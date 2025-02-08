Косметолог: при куперозе коже необходим особый уход

Проблема проявляется в виде сосудистой сеточки на лице.Фото: Pixabay/Komarova_AnastasiyaЗаболевание, при котором на лице появляются сосудистая сетка, звездочки или покраснение, называется куперозом, в его лечении необходимы не только специальные процедуры, но и особый уход за кожей.
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