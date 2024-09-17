Пост Благодарности ❤️ Воспитанники Новоаннинского ЦПД с интересом погрузились в увлекательный мир науки в «Музее занимательных наук Эйнштейна» г.
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Пост Благодарности ❤️ Воспитанники Новоаннинского ЦПД с интересом погрузились в увлекательный мир науки в «Музее занимательных наук Эйнштейна» г.