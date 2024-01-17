Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Сбор подписей в поддержку Путина открыт до конца января Решение Владимира Путина участвовать в выборах президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, поддерживает столичный ресторатор Антон Пинский.
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