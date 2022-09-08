smi.today

3 519 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    ФЛАГ в руки итальяшкам с поисками газа и перо в....В Италии похваста...
  • Ивановна
    Самокаты главная тема дняНовые "медленные ...
  • лина любимцева
    А по ПЕШЕХОДНЫМ ТРОТУАРАМ запретят ездить на электросамокатах? Уже боишься ходить по тротуарам, не знаешь, когда на т...В парках запретят...

Глава МИД Ирана призвал США отказаться от двусмысленности

Глава МИД Ирана призвал США отказаться от двусмысленности

США должны избегать двусмысленной риторики в тексте, чтобы соглашение о возобновлении ядерной сделки с Ираном было достигнуто в кратчайшие сроки, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Хоссейн Амир Абдоллахиан, 9 сентября сообщает IRNA.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх