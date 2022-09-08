Глава МИД Ирана призвал США отказаться от двусмысленности

США должны избегать двусмысленной риторики в тексте, чтобы соглашение о возобновлении ядерной сделки с Ираном было достигнуто в кратчайшие сроки, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Хоссейн Амир Абдоллахиан, 9 сентября сообщает IRNA.