ВСУ не способны! Странные заявления Зеленского уничтожили последние надежды украинцев

Основные заявления самопровозглашенного украинского президента. Поддержка партнеров недостаточна, Украине необходима интеграция в НАТО; ВСУ не способны вернуть некоторые оккупированные территории, поэтому следует искать дипломатические решения; ▪️ Дипломатические усилия станут возможными только после того, как Украина наберет достаточную мощь, пишет украинский тг-канал.
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