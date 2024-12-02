ВСУ не способны! Странные заявления Зеленского уничтожили последние надежды украинцев

Основные заявления самопровозглашенного украинского президента. Поддержка партнеров недостаточна, Украине необходима интеграция в НАТО; ВСУ не способны вернуть некоторые оккупированные территории, поэтому следует искать дипломатические решения; ▪️ Дипломатические усилия станут возможными только после того, как Украина наберет достаточную мощь, пишет украинский тг-канал.