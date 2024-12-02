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ВСУ не способны! Странные заявления Зеленского уничтожили последние надежды украинцев

ВСУ не способны! Странные заявления Зеленского уничтожили последние надежды украинцев

Основные заявления самопровозглашенного украинского президента. Поддержка партнеров недостаточна, Украине необходима интеграция в НАТО; ВСУ не способны вернуть некоторые оккупированные территории, поэтому следует искать дипломатические решения; ▪️ Дипломатические усилия станут возможными только после того, как Украина наберет достаточную мощь, пишет украинский тг-канал.

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