Кремль: Мир, а не война, теперь является приоритетом для России и США

Кремль заявил в воскресенье, что значение телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом заключается в том, что Россия и Соединённые Штаты теперь будут обсуждать мир, а не войну, сообщает Reuters, передаёт News.
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