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Поздравление Александра Ивановича Бастрыкина с днем образования Следственного комитета Росcии

Поздравление Александра Ивановича Бастрыкина с днем образования Следственного комитета Росcии

  Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Кадеты и студенты! Миновало 11 лет со знаковой даты – дня образования Следственного комитета Российской Федерации.

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