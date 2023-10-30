Министр обороны Германии заявил об «опасности войны в Европе»

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в Европе сегодня существует опасность войны. «Нам нужно снова привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны… Мы должны быть готовы к войне, готовы защитить себя», — констатировал Писториус в эфире телеканала ZDF.