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Министр обороны Германии заявил об «опасности войны в Европе»

Министр обороны Германии заявил об «опасности войны в Европе»

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в Европе сегодня существует опасность войны.  «Нам нужно снова привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны… Мы должны быть готовы к войне, готовы защитить себя», — констатировал Писториус в эфире телеканала ZDF.

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