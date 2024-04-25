Минздрав убрал антибиотики и гормоны из стандарта лечения ОРВИ

Утвержден новый стандарт помощи взрослым пациентам при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ), Минздрав РФ убрал из обновленной версии документа антибиотики и синтетические гормоны (кортикостероиды).
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