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Bloomberg: США считают сделку с Киевом моделью для будущих соглашений

Bloomberg: США считают сделку с Киевом моделью для будущих соглашений

Американские власти видят в сделке по полезным ископаемым, которую они заключили с Украиной, модель для будущих соглашений с другими странами, ранее получавшими гранты или кредиты от Вашингтона, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника минфина США.

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