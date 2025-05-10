Невестка Виктории Бекхэм выступила против новых родственников

Семейные страсти в клане Бекхэмов накаляются! Похоже, конфликт между Дэвидом и Викторией Бекхэм, с одной стороны, и их старшим сыном Бруклином и его женой Николой Пельтц, с другой, достиг новой точки кипения.
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