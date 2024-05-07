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Петербургский дневник

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Беглов увеличил премии победителя конкурса «Преподаватель года»

Беглов увеличил премии победителя конкурса «Преподаватель года»

До 275 тысяч рублей Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства, согласно которому увеличивается премия победителям конкурса «Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга».

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