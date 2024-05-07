Беглов увеличил премии победителя конкурса «Преподаватель года»

До 275 тысяч рублей Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства, согласно которому увеличивается премия победителям конкурса «Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга».
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