Взрывная часть северного сияния в небе над Крымом Последствия выброса солнечной плазмы сегодня наблюдают даже на Кипре, а вот так это выглядит в Симферопольском районе Крыма@vesticrimeaЧитать подробнее+видео>>> .
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