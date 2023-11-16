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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Литвин, Текила и Медведев – медийное пополнение сборной Медиалиги на матч против сборной ФНЛ

Состав сборной МФЛ на матч против сборной ФНЛ пополнился рядом медийных персон. Сборную пополнили: Текила, GOODY, Савро, Ден Андреич, Дмитрий Егоров, Александр Иванович Медведев, Станос, Константин Генич, Михаил Литвин и Филипп Воронин.

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