Аналитики спрогнозировали ситуацию, при которой нефть достигнет пика в 300 долларов

Пока цены на главное сырье планеты держатся в узком коридоре и стабильно находятся в пределах даже на фоне геополитической нестабильности во всем мире, некоторые аналитики предсказывают огромные цены на нефть в самое ближайшее время.
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