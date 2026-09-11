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«Репортеры без границ» обвинили чат-боты в обходе санкций ЕС против российских СМИ

Орга­ни­за­ция «Репор­те­ры без гра­ниц» обви­ни­ла попу­ляр­ные чат-боты в том, что они извле­ка­ют инфор­ма­цию из рос­сий­ских источ­ни­ков, нахо­дя­щих­ся под санк­ци­я­ми Евро­пей­ско­го сою­за.

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