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«Самокат» рассказал истории курьеров через их близких

«Самокат» рассказал истории курьеров через их близких

Сервис доставки «Самокат» представил пятый сезон проекта «Курьерсерфинг: близкий круг». В нем впервые приняли участие люди, которые знают героев лучше всех.

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