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Темнота подействовала: неадекватного Богдана Титомира выгнали со съёмок шоу

Темнота подействовала: неадекватного Богдана Титомира выгнали со съёмок шоу

В новом проекте участник продержался всего несколько часовЭкстремальное шоу "В темноте" набрало звёздных участников.

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