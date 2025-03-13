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Евролига. «Фенербахче» примет «Виллербан», «Црвена Звезда» сыграет с «Миланом» и другие матчи

Евролига. «Фенербахче» примет «Виллербан», «Црвена Звезда» сыграет с «Миланом» и другие матчи

Турецкий «Фенербахче» примет французский «Виллербан», сербская «Црвена Звезда» встретится с итальянским «Миланом».

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