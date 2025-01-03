Подводная лодка «Ясень-М» — новая бесшумная угроза для ВМФ США и НАТО

Эта лодка — одна из лучших подводных лодок, созданных в России. Она задумана как «убийца подводных лодок», поэтому сочетает в себе огневую мощь, выносливость и скрытность, пишет журнал National Itnterest.
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