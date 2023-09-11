Британская газета: Джо Байден близок к принятию решения об отправке ракет ATACMS Украине

Белый дом близок к принятию положительного решения по поставке оперативно-тактических ракет ATACMS Украине, Джо Байден может принять решение в любой момент.
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