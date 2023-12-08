«Ростелеком» заработает более 12 млн рублей на виртуальных петербургских дорогах

ПАО «Ростелеком» выиграло тендер на поддержание системы мониторинга петербургских дорог. Из бюджета города на единую информационную систему «Дорожная уличная сеть» (ДУС) будет потрачено более 12,4 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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