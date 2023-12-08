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«Ростелеком» заработает более 12 млн рублей на виртуальных петербургских дорогах

«Ростелеком» заработает более 12 млн рублей на виртуальных петербургских дорогах

ПАО «Ростелеком» выиграло тендер на поддержание системы мониторинга петербургских дорог. Из бюджета города на единую информационную систему «Дорожная уличная сеть» (ДУС) будет потрачено более 12,4 млн рублей.

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