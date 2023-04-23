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Два защитника (Хэмилтон и Райлли) забили сегодня в овертаймах матчей плей-офф НХЛ. Это 2-й такой день в истории

Морган Райлли принес победу «Торонто» в матче с «Тампой» (4:3 ОТ), Дуги Хэмилтон – «Нью-Джерси» в матче с «Рейнджерс» (2:1 ОТ).

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