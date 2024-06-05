Прокачка в Shadow of the Erdtree, DLC для Guild Wars 2, новый Game Boy, детали ремейка Fallout 2…

В DLC для Elden Ring появится дополнительная прокачка; дьяблоид Wolcen: Lords of Mayhem перестанет получать обновления и лишится сетевой игры; дополнение для Guild Wars 2 выйдет в августе; HITMAN 3 VR обзаведётся обновлённой версией для шлема Quest 3; авторы Project Arroyo — фанатского ремейка Fallout 2 — сообщили свежие подробности; создатель Oculus Rift анонсировал супернавороченную ультимативную версию Game Boy — ModRetro Chromatic; в .