Крымские десантники затрофеили Брэдли ВСУ в Курском приграничье Минобороны России опубликовало кадры опорного пункта ВСУ и военной техники, захваченных штурмовиками из Крыма в приграничных районах Курской области.
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