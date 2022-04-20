В Приморском крае сотрудники полиции помогли 76-летней беженке из ЛНР получить убежище на территории Российской Федерации

В отдел по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» за помощью обратилась 76-летняя жительница Северодонецка Луганской Народной Республики.

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