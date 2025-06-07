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Добрый Мир

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Министра юстиции уличили в рейдерстве– спикер Рады тут же заткнул рот задающему неудобный вопрос 

Министра юстиции уличили в рейдерстве– спикер Рады тут же заткнул рот задающему неудобный вопрос 

Подвергшиеся рейдерским захватам компании на Украине, зачастую оказываются под управлением ближайших родственников министров.

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