В сквере «Кленовый» на Лодочной 12 апреля пройдет субботник

Жители Южного Тушина 12 апреля смогут принять участие в уборке территорий парков, дворов и скверов. Как сообщили в префектуре СЗАО в субботу, 12 апреля субботник в районе Южное Тушино пройдет в сквере «Кленовый» по адресу: ул Лодочная, 29, стр.