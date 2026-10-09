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Воронежские новости

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Воронежский суд восстановил трёх работников «Воронежской горэлектросети»

Воронежский суд восстановил трёх работников «Воронежской горэлектросети»

Суд обязал «Воронежскую горэлектросеть» восстановить в должностях трех работников, чье увольнение было проведено с нарушением трудового законодательства.

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