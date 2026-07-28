СК показал кадры с места гибели тренера баскетбольного «Динамо» Сандлера

Кадры с улицы Набережной во Владивостоке, где насмерть разбился на гидроцикле президент и главный тренер Приморского баскетбольного клуба (ПБК) «Динамо» Эдуард Сандлер, опубликовал 28 июля Следственный комитет.
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