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ИА Регнум

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СК показал кадры с места гибели тренера баскетбольного «Динамо» Сандлера

СК показал кадры с места гибели тренера баскетбольного «Динамо» Сандлера

Кадры с улицы Набережной во Владивостоке, где насмерть разбился на гидроцикле президент и главный тренер Приморского баскетбольного клуба (ПБК) «Динамо» Эдуард Сандлер, опубликовал 28 июля Следственный комитет.

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