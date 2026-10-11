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Контрафронт

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Йемен: Неподтвержденные источники сообщили, что несколько человек, предположительно, погибли или...

Йемен: Неподтвержденные источники сообщили, что несколько человек, предположительно, погибли или получили ранения после авиаудара по рынку Шоаб в районе Аль-Зумар города Сана, провинция Сана, ранее в тот же день.

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