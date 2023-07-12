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Сухое голодание: что это и почему его практикуют во всем мире

Сухое голодание: что это и почему его практикуют во всем мире

Сухое голодание: что это и почему его практикуют во всем миреГелашвили Тамара Зурабовна, врач-эндокринолог, терапевт, член РАЭ и основатель проекта «Империя здоровья», рассказала, как пост из культурного явления превратился в главный фетиш худеющих.

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