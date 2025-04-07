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Царьград

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"Знаете, это не демократия": "роман" между Трампом и Макроном закончился скандалом

"Знаете, это не демократия": "роман" между Трампом и Макроном закончился скандалом

Дональд Трамп выбрал сторону во французском конфликте между действующим правительством и Марин Ле Пен.

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