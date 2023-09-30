Стойкий многолетник беламканда, родиной которого является Азия, высаживают в рокарии, на бордюры и клумбы, а еще в контейнеры.
Беламканда
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Стойкий многолетник беламканда, родиной которого является Азия, высаживают в рокарии, на бордюры и клумбы, а еще в контейнеры.