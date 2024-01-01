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Frankfurter Allgemeine: в Германии занялись подсчётами расходов на содержание украинцев, бежавших от военной службы

Frankfurter Allgemeine: в Германии занялись подсчётами расходов на содержание украинцев, бежавших от военной службы

Правительство Германии заявило, что не планирует «принуждать украинцев к военной службе», тем не менее это решение Берлина всё чаще критикуют.

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