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Кружевные трусы таки прилетели. Накроет всех

Кружевные трусы таки прилетели. Накроет всех

Petro Poroshenko/via Globallookpress.com Призрак бродит по Европе. Призрак кружевных трусов. Основными событиями этой и прошлой недели можно считать успешное контрнаступление Украины на Херсон и преодоление Европой кремлевского газового шантажа.

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