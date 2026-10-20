Близкие Кашпировского вступили в борьба за его наследство.Вдова телецелителя Анатолия Кашпировского Гулизар Чалбашова пытается отобрать у сына гипнотизёра дом в США, утверждая, что перед смертью Кашпировский «отменил» прежнее завещание и оставил всё ей.